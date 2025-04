Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0847

Gestern Vormittag verstarb eine Frau in Folge eines Wohnungsbrandes in Wilmersdorf. Nach ersten Erkenntnissen ist gegen 11 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer Einzimmerwohnung in der Johannisberger Straße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch die Frau nur noch tot aus der Wohnung bergen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.