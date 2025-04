Bus mit Glasflasche beworfen

Nr. 0832

In der vergangenen Nacht wurde in Kreuzberg ein Bus von einem Unbekannten beschädigt. Gegen 22:30 Uhr fuhr der Bus der Buslinie 165 auf der Schlesischen Straße in Richtung der Bushaltestelle Schlesische Straße Ecke Falckensteinstraße und soll dabei von einem unbekannten Tatverdächtigen mit einer Glasflasche beworfen worden sein. Hierbei wurde die hintere rechte Scheibe des Busses beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 5 (City).