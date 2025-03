Polizist mit Kopfstoß angegriffen

Nr. 0780

Ein Festgenommener griff vergangene Nacht einen Polizisten in Mitte mit einem Kopfstoß an. Nach den bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Linienstraße gegen 23 Uhr die Polizei. Zuvor hatte ein 35-Jähriger das Restaurant betreten, sich dort gemäß Zeugenaussage jedoch schlecht benommen und für Unruhe gesorgt. Der Mitarbeiter forderte den Mann auf, das Restaurant zu verlassen. Der 35-Jährige soll den Mitarbeiter daraufhin gegen den Kopf geschlagen und verletzt haben. Anschließend verließ er das Restaurant in Richtung Torstraße. Zum Ort alarmierte Polizeikräfte stellten den Tatverdächtigen in der Nähe fest und hielten ihn an. In aggressiver Haltung schrie der 35-Jährige die Einsatzkräfte sofort an und verweigerte jegliche Kooperation. Die Einsatzkräfte entschlossen sich, den mutmaßliche Rechtsbrecher wegen seiner Aggressivität zur Eigensicherung zu fesseln, wogegen er erheblichen Widerstand leistete. Dabei griff er einen Polizeibeamten gezielt mit einem Kopfstoß an und verletzte diesen. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden, fesselten ihn und brachten ihn anschließend in ein Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 2,8 Promille. Während der Fahrt zum Gewahrsam schrie der 35-Jährige die Einsatzkräfte an, bedrohte sie und leistete weiterhin erheblichen Widerstand. Nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Maßnahme wurde gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen ein Anschlussgewahrsam bis heute Morgen 7 Uhr angeordnet. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der angegriffene Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.