Randalierer festgenommen

Nr. 0608

Einem Zeugen fiel in der vergangenen Nacht in Lichtenberg ein Mann auf, der geparkte Autos in der Nöldnerstraße beschädigte. Er alarmierte gegen 22:45 Uhr die Polizei und sprach den Randalierer an. Dieser bepöbelte den Zeugen und warf einen Ziegelstein nach ihm, traf aber nur einen Türrahmen und beschädigte auch diesen. Polizeikräfte des Abschnitts 34 stellten den 52-jährigen offenkundig alkoholisierten Mann vor dem Abschnittsgebäude. Als die Polizeikräfte seine Personalien feststellen wollten, wurde er verbal aggressiv und leistete Widerstand. Der Mann kam schließlich in ein Polizeigewahrsam, auch dort leistete er bei der Blutentnahme Widerstand. Ein Angestellter des Gewahrsams wurde dabei an einer Hand verletzt, konnte jedoch im Dienst bleiben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige zunächst entlassen. Kurz nach 1 Uhr begab er sich zu einer Polizeidienststelle des Abschnitts 51 in der Wedekindstraße und versuchte dort, die Tür einzutreten. Er wurde erneut festgenommen, anschließend ging es zurück in den Gewahrsam, wo der 52-Jährige dann den Rest der Nacht verbringen musste. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 34.