Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0604

Heute früh kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall, an dem ein BVG-Bus und ein Radfahrer beteiligt waren. Gegen 3:35 Uhr fuhren der 65-jährige Busfahrer und der 24-jährige Radfahrer nebeneinander auf der Busspur der Kolonnenstraße in Richtung Hauptstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer eine Beinverletzung davontrug. Während der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte bei dem 24-Jährigen Sprachschwierigkeiten, Alkoholgeruch und geweitete Pupillen wahr. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war der Mann nicht bereit. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste und anschließend zur stationären Behandlung verblieb. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.