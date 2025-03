Nr. 0547

Gestern Nachmittag kam es in einem U-Bahn-Zug in Mitte zu Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge stieg eine Gruppe von fünf Männern gegen 17:50 Uhr am U-Bahnhof Pankstraße in einen Zug der Linie U 8 in Richtung Hermannstraße. Im Zug soll ein 65-Jähriger die Männer aufgrund ihrer Hautfarbe mehrfach rassistisch beleidigt haben. Ein 25-jähriger Zeuge, der die Situation deeskalieren wollte, soll von dem Tatverdächtigen ebenfalls beleidigt und zudem bedroht sowie angespuckt worden sein. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den augenscheinlich alkoholisierten 65-Jährigen im U-Bahnhof Alexanderplatz fest und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität zu einem Polizeiabschnitt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung dauern an.