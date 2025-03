Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nr. 0546

Heute früh haben in Charlottenburg drei Männer versucht, in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen. Dienstkräfte konnten gegen 3:40 Uhr zwei Männer in der Wilmersdorfer Straße beobachten, die sich an der Tür des Ladens zu schaffen machten. Ein dritter Mann schien die Tat abgesichert zu haben. Ein Eindringen in das Geschäft gelang den Tatverdächtigen nicht. Sie flüchteten in Richtung Stuttgarter Platz und fuhren mit zwei Autos davon. Polizeikräfte nahmen die drei Männer im Alter von 45, 48 und 52 Jahren fest und sicherten Werkzeugspuren am Tatort. Die Festgenommenen wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).