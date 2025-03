Nr. 0544

Gestern Nachmittag alarmierte der Vorstand einer Moschee die Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung mit islamophobem Hintergrund nach Neukölln. Ein Vertreter des muslimischen Gotteshauses in der Richardstraße habe am vorherigen Abend gegen 20 Uhr einen mehrseitigen Brief sowie einen USB-Stick aus dem Briefkasten geholt. Darauf sollen sich Karikaturen sowie Anregungen zu Gewalt gegen Musliminnen und Muslime sowie Moscheen befunden haben. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.