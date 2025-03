Festnahme bei versuchtem Fahrraddiebstahl

Nr. 0542

Polizeikräfte nahmen gestern Abend einen Mann fest, als dieser in Friedrichshain ein Fahrrad stehlen wollte. Sie befuhren gegen 20:15 Uhr die Rüdersdorfer Straße und stellten an den Fahrradständern vor einem Supermarkt den 54-Jährigen fest, der mit einem Taschenwerkzeug an einem Fahrradschloss hantierte. Als sie ihn ansprachen, versuchte er zu flüchten. Die Beamten hielten ihn fest und brachten ihn zur weiteren Vernehmung auf einen nahegelegenen Polizeiabschnitt. Dort stellte sich heraus, dass der Mann bereits kurze Zeit vorher als Ladendieb in Erscheinung getreten war. Zudem wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von circa 2,85 Promille ergab. Der örtlich zuständige Abschnitt übernimmt die weitere Bearbeitung und prüft zur Stunde, ob der Festgenommene zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.