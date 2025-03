Versuchter Raub auf dem Friedhof

Nr. 0536

Für eine Seniorin endete gestern Nachmittag ein Friedhofsbesuch in Dahlem mit einem Schreck. Die 74-Jährige gab an, kurz vor 16 Uhr am Grab ihrer Angehörigen auf einem Friedhof am Hüttenweg von zwei unbekannten Männern aufgefordert worden zu sein, ihre Handtasche und ihren Autoschlüssel herauszugeben. Dabei sollen die beiden Männer ihr jeweils eine Schusswaffe vorgehalten haben. Die Frau verweigerte die Herausgabe und rief laut um Hilfe. Daraufhin soll das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Seniorin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).