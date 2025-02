Verkehrsunfall mit E-Scooter

Nr. 0460

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Mann auf einem E-Scooter. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen befuhr ein 83-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 14:40 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Kantstraße in Richtung Zoologischer Garten. Wegen einem dort verkehrswidrig abgestellten Fahrzeug nahm er einen Spurwechsel vor. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 83-jährigen Autofahrers, der ebenfalls auf der Kantstraße in Richtung Zoologischer Garten unterwegs war. Der 83-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte daraufhin und erlitt diverse Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär verblieb. Der 83-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kantstraße einseitig zwischen Suarezstraße und Windscheidstraße gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.