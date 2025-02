Nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Nr. 0433

Gestern Nachmittag konnte dank des Einsatzes eines Zeugen in Friedrichshain ein mutmaßlicher Dieb festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 15.45 Uhr eine 18-Jährige, die in Begleitung einer Freundin war, auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Ostkreuz angerempelt haben. Nachdem die junge Frau anschließend das Fehlen ihres Handys festgestellt hatte, sprach sie den Mann an. Der mutmaßliche Dieb ergriff daraufhin sofort die Flucht, die junge Frau nahm die Verfolgung auf. Auf der Rolltreppe soll er sie geschubst haben, sodass sie zu Boden stürzte. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, konnte den Mann festhalten und ihn zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräften übergeben. Diese brachten den 26-Jährigen in ein Polizeigewahrsam und überstellten ihn einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Das Smartphone wurde an die rechtmäßige Besitzerin, die bei dem Sturz nicht verletzt wurde, zurückgegeben.