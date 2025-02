Nr. 0423

In der vergangenen Nacht wurden in Neukölln mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll eine bislang unbekannte Person gegen 2:30 Uhr mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus an der Karl-Marx-Straße abgegeben haben. Laut Zeugenaussagen soll der mutmaßliche Schütze in Begleitung einer weiteren Person in Richtung Kirchhofstraße geflüchtet sein. Durch die Schüsse gingen Fensterscheiben einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu Bruch. Durch die Glassplitter verletzte sich eine Frau in der Wohnung. Sie lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.