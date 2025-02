Fahrradfahrerin nach Alleinunfall im Krankenhaus

Nr. 0407

Gestern Nachmittag stürzte eine Fahrradfahrerin in Lankwitz und erlitt dadurch Verletzungen. Gemäß Zeugenangaben fuhr gegen 17.40 Uhr die 41-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn der Geraer Straße in Richtung Kurfürstenstraße, kam im Einmündungsbereich Geraer Straße/Langensalzaer aufgrund der Schneeglätte ins Schlingern und fiel mit dem Fahrrad zu Boden. Sie klagte über starke Schmerzen im Hüftbereich, woraufhin ein Zeuge einen Rettungswagen alarmierte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die Ermittlungen dazu dauern an.