Schuss auf Bar

Nr. 0379

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einer Schussabgabe auf eine Bar. Nach Zeugenaussagen befanden sich diese gegen 1 Uhr in der Gaststätte in der Karl-Marx-Straße. Sie sollen einen lauten Knall und unmittelbar darauf splitterndes Glas wahrgenommen haben. Eine tatverdächtige Person soll in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt. Alarmierte Dienstkräfte der Polizei Berlin haben vor Ort ein Projektil und die beschädigte Fensterscheibe festgestellt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.