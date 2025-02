Unfall beim Linksabbiegen – Rollerfahrer verletzt

Nr. 0369

Gestern Mittag ereignete sich in Gesundbrunnen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann Verletzungen erlitt. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen fuhr ein 23-Jähriger mit einem Motorroller auf der Pankstraße in Richtung Prinzenallee. Zeitgleich wollte ein 19-Jähriger mit einem Auto von der Prinzenallee kommend nach links auf die Badstraße einbiegen. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, der den 23-Jährigen über das Auto schleuderte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige erlitt einen Schock, konnte seinen Weg jedoch anschließend fortsetzen. Das Auto hingegen war nicht mehr fahrfähig. Die Kreuzung Pankstraße/Badstraße/Prinzenallee war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).