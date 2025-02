SEK-Einsatz nach Bedrohung am Notruf

Nr. 0342

Gestern Abend waren Spezialkräfte der Berliner Polizei in Folge einer Androhung von Straftaten in Spandau im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll ein zunächst unbekannter Mann gegen 18:15 Uhr den Notruf gewählt und angegeben haben, seine Schwester sowie deren Kinder mit einem Maschinengewehr töten zu wollen. Ferner würde er auch Polizeikräfte, die seine Wohnung aufsuchen würden, erschießen. Anschließend legte der Mann auf. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte die Identität des Anrufers geklärt und ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft für dessen Wohnanschrift am Brunsbütteler Damm erwirkt werden. Hinzualarmierte Spezialkräfte drangen in die Wohnung ein und trafen den 45-jährigen Tatverdächtigen im Wohnzimmer an. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von etwa 2,5 Promille. Eine entsprechende Waffe konnte nicht gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.