Nr. 0323

Gestern Abend wurden in Gropiusstadt Farbschmierereien an einem Wahlkreisbüro einer Partei bemerkt. Gegen 20:15 Uhr stellten alarmierte Polizeikräfte in der Lipschitzallee die Schriftzüge in deutscher Sprache mit Bezug zum Nahostkonflikt fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin führt die weiteren Ermittlungen.