Mann beschädigt Wahlplakate und greift bei der Festnahme Polizisten an

Nr. 0291

Ein Mann wurde heute Mittag in Moabit festgenommen, nachdem er Wahlplakate von einem Lichtmast heruntergerissen und dabei beschädigt hatte. Kurz nach 12 Uhr bemerkte ein Bundestagspolizist außer Dienst den 38 Jahre alten Mann in der Rahel-Hirsch-Straße Ecke Friedrich-List-Ufer. Der Beamte versetzte sich in den Dienst, sprach den 38-Jährigen an und forderte ihn auf, gemeinsam mit ihm zu in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeikräften zu gehen. Der Tatverdächtige weigerte sich, schlug nach dem Polizisten und bedrohte ihn. Dabei erlitt der Polizist Hautabschürfungen an einer Hand. Die inzwischen hinzugekommenen Einsatzkräfte stellten die Personalien des 38-Jährigen fest und führten bei ihm eine freiwillige Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.