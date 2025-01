Alkoholisierter Fahrer nach Verkehrsunfall festgenommen

Nr. 0278

In Wedding wurde gestern Abend ein Mann nach einem Verkehrsunfall mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto festgenommen. Einsatzkräfte wurden gegen 20:15 Uhr zum Parkplatz eines Supermarktes in der Reinickendorfer Straße alarmiert. Dort trafen sie einen 49-Jährigen an, der mit einem Renault gegen eine Säule des Vordachs des Supermarktes gefahren war. An der Säule und am Auto entstand Sachschaden. Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 3,9 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Fahrzeugschlüssel und keine Fahrerlaubnis hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Halter des Renault den Wagen am Mittag in der nahegelegenen Sprengelstraße abgestellt hatte. Er gab an, den Tatverdächtigen nicht zu kennen. Der 49-Jährige wurde festgenommen. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer Identitätsfeststellung und einer Blutentnahme unterziehen. Zu den Hintergründen, insbesondere, ob der 49-Jährige Tatverdächtiger zum Diebstahl des Autos ist, ermittelt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).