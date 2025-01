Zwei Männer durch Messer verletzt

Nr. 0274

Gestern Abend wurden in Wedding zwei Männer durch Messerstiche bzw. -schnitte verletzt. Ein 26-Jähriger gab an, er habe sich gegen 21:25 Uhr in einem Toilettenhäuschen in der Müllerstraße befunden, als ein bislang Unbekannter den Eingang geöffnet und unvermittelt mit einem Messer auf ihn eingestochen habe. Dabei soll der Unbekannte den Fuß seines Gegenübers durchstochen haben. Ein 22-Jähriger gab an, er habe einen Streit zwischen zwei Personen schlichten wollen. Dabei habe ihn einer der Streitenden mit einem Messer an der Hand verletzt. Bei beiden Körperverletzungen soll es sich um denselben Täter handeln, er habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Hintergrund sollen Streitigkeiten im Drogenmilieu gewesen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).