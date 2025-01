Seniorin angefahren und verletzt

Nr. 0269

Polizei und Feuerwehr wurden heute früh zu einem Verkehrsunfall nach Staaken alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 81-jährige Frau gegen 6:45 Uhr die Heerstraße aus Richtung Magistratsweg überquert haben, als ein 47-Jähriger zeitgleich mit einem Transporter aus gleicher Richtung nach links in die Heerstraße abbog und die Frau anfuhr. Im weiteren Verlauf stürzte die Seniorin durch den Aufprall und blieb am Boden liegen. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr übernahmen die medizinische Versorgung und brachten die Verletzte mit Schmerzen im Oberkörper in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).