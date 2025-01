Mutmaßlicher Autodieb flüchtet vor der Polizei

Nr. 0194

Heute früh wurde ein mutmaßlicher Autodieb in Wilmersdorf nach einer Flucht vor der Polizei festgenommen. Einsatzkräfte des Abschnitts 22 beobachteten gegen 4:15 Uhr, wie der 47-jährige Tatverdächtige in der Kulmbacher Straße einen Toyota entwendete und damit in Richtung Geistbergstraße davonfuhr. Sein mutmaßlicher Komplize flüchtete in einem anderen Auto und entkam. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Als der 47-Jährige von der Breiten Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Zoppoter Straße einbog, verlor er die Kontrolle über den Wagen und beschädigte zwei parkende Autos und einen Einsatzwagen der Polizei Berlin. Ebenfalls wurde der gestohlene Toyota durch die Kollisionen stark beschädigt. Der Tatverdächtige wurde noch am Ort festgenommen. Er musste sich im Polizeigewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.