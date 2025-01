Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 0141

Heute früh ereignete sich ein Verkehrsunfall in Falkenhagener Feld, bei dem eine Frau verletzt wurde. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge lief die 56-Jährige gegen 5.40 Uhr über einen Parkplatz in der Griesingerstraße. Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger auf dem Parkplatz mit einem Auto rückwärts, übersah die Frau und fuhr sie an. Rettungskräfte brachten die 56-Jährige mit Verletzungen im Brust- und Hüftbereich in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein auf Verkehrsunfälle spezialisiertes Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).