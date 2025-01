Nr. 0139

Gestern Abend kam es in Karlshorst zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die Einsatzkräfte gegen 21.50 Uhr die Rheinsteinstraße in Richtung Treskowallee. An der Kreuzung Waldowallee/Rheinsteinstraße soll der 21-jährige Fahrer des Einsatzwagens unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Autofahrer, der auf der Waldowallee in Richtung Wiesengrundstraße unterwegs war und durch den Aufprall gegen einen Straßenpfosten geschleudert wurde. Der 72-Jährige erlitt einen Schock und setzte seinen Weg nach ambulanter Behandlung fort. Der Beifahrer des Einsatzwagens wurde am Nacken verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er später entlassen wurde. Der Einsatzwagen war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer des Einsatzwagens ergab einen Wert von 0 Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).