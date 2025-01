Mann bedroht Jugendlichen mit Messer - Festnahme

Nr. 0138

Gestern Abend hielt ein Mann in Kreuzberg einem Jugendlichen ein Messer vor die Brust. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenaussagen wurde der 14-Jährige mit seinem Bekannten gegen 21 Uhr auf einen Streit am Kottbusser Tor aufmerksam. Als der Jugendliche den Streit schlichten wollte, habe der 21-jährige Tatverdächtige den Jugendlichen zunächst verbal bedroht und soll ihn anschließend mit einem Messer bedroht haben. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige unter dem Viadukt an der Skalitzer Straße Ecke Manteuffelstraße festgestellt werden. Die Einsatzkräfte zogen aufgrund der mutmaßlichen Verwendung eines Messers ihre Dienstwaffen, hielten diese in entschlossener Sicherungshaltung und forderten den Mann auf, seine Hände zu zeigen. Anschließend wurde er am Boden fixiert und festgenommen. Zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Abschnittskommissariat der Direktion 5 (City).