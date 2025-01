Zeuginnen und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nr. 0066

Gestern Vormittag flüchtete ein Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall in Wedding, bei dem ein Radfahrer verletzt worden war. Ersten Erkenntnissen nach befuhren ein 38-jähriger Fahrradfahrer sowie ein unbekannt gebliebener Autofahrer gegen 10 Uhr die Sprengelstraße in Richtung Torfstraße, als es im Zuge eines Überholmanövers des Autofahrers zu einem Unfall kam. Dabei stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt neben Schürfwunden im Gesicht sowie am Arm auch eine Fraktur eines Handgelenks. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer soll sich unter dem Vorwand, Wasser für den Verletzten zu holen, vom Unfallort entfernt haben und nicht wiedergekommen sein.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Fluchtfahrzeug beziehungsweise zum Unfallablauf machen?

Wer kann Angaben zu der Person machen, die den Wagen steuerte?

Ihre Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Niederschönhausen unter den Rufnummern (030) 4664-172334 oder (030) 4664-172310, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.