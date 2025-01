Nr. 0062

Gestern Nachmittag meldete sich eine junge Frau auf dem örtlich zuständigen Polizeiabschnitt in Tegel und gab an, rassistisch beleidigt und bedroht worden zu sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger sie gegen 15.15 Uhr im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Ernststraße zunächst wegen der Nutzung eines Warentrenners angeschrien haben. Im Anschluss habe er die Frau aufgefordert, in ihr Land zurückzugehen und sie rassistisch beleidigt sowie bedroht. Eine Zeugin griff deeskalierend ein, der Tatverdächtige flüchtete in der Folge in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.