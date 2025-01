Brand in ehemaligem Parkhaus

Nr. 0018

In der vergangenen Nacht brannte es in einem ehemaligen Parkhaus in Kreuzberg. Gegen 0.20 Uhr wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte zu dem Brand in dem Gebäude in der Ritterstraße, in dem sich unter anderem Lagerräume und eine Werkstatt befinden, aber auch geparkte Fahrzeuge, alarmiert. Brandbekämpfer löschten den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.