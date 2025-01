Frau bei Verkehrsunfall verletzt – E-Roller-Fahrer flüchtet

Nr. 0002

Eine Frau wurde in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt verletzt. Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 4.15 Uhr in ein Krankenhaus alarmiert, in dem sich die 64-Jährige bereits zur stationären Behandlung ihrer Kopfverletzung befand. Sie hatte innere Blutungen und Gesichtsfrakturen erlitten. Von Passanten alarmierte Rettungskräfte hatten die Frau kurz nach 1 Uhr auf dem Radweg der Ruhlebener Straße an der Bushaltestelle Heidereuterstraße liegend aufgefunden. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer eines E-Rollers die 64-Jährige angefahren haben. Der Tatverdächtige befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr am Ort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.