Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde wurde gestern Nachmittag ein Fahrradfahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, befuhr ein 79-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Taxi die Königsberger Straße in Richtung Ostpreußendamm, als ein 14-jähriger mit seinem Fahrrad zeitgleich die Kreuzung Königsberger Straße/Ostpreußendamm bei roter Fußgängerampel überquert haben soll. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den Taxifahrer war eine Kollision nicht mehr zu verhindern. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen an Kopf, Becken und am Fuß. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.