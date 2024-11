Lieferant überfallen

Nr. 2362

In der vergangenen Nacht sollen drei unbekannt gebliebene Männer einen Essenslieferanten in Prenzlauer Berg ausgeraubt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der 21-Jährige gegen 2.15 Uhr eine Adresse in der Kuglerstraße beliefert haben. Vor dem Haus sollen bereits drei Männer gewartet haben, die den 21-Jährigen unvermittelt mit Reizgas besprüht haben sollen. Anschließend sollen sie ihm Bargeld und Kopfhörer entwendet haben. Der Lieferant erlitt Reizungen an den Augen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Unbekannten konnten flüchten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).