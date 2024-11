Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 2228

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Mann fest, der einen räuberischen Diebstahl in Friedrichshain begangen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten ein 33-jähriger Mann und sein 42-jähriger Begleiter gegen 19.10 Uhr an einem Gleis des S-Bahnhofs Ostkreuz auf eine Bahn. Der 22-jährige mutmaßliche Räuber soll im Vorbeigehen das Handy aus der Hand des 33-Jährigen gerissen haben, woraufhin dieser ihn festhielt und an der Flucht hindern wollte. Der mutmaßliche Angreifer soll ihm wiederholt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch er das Bewusstsein verlor. Der 22-Jährige soll den 33-Jährigen anschließend zu einem Absperrgitter gezogen und dessen Kopf dort mehrfach dagegen geschlagen haben. Hinzualarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann noch am Tatort fest. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, aus dem er sich nach ambulanter Behandlung selbst entlassen hat. Der 22-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.