Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

Nr. 2210

In der vergangenen Nacht konnte ein mutmaßlicher Autodieb in Altglienicke festgenommen werden. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 entschlossen sich gegen 1 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Am Seegraben Ecke Paradiesstraße ein Auto zu überprüfen. Sie forderten den 21-jährigen Autofahrer auf, auf den Großparkplatz zu fahren und dort zu halten. Er kam der Aufforderung zunächst nach, blieb aber nicht stehen, sondern sprang aus dem rollenden Wagen und flüchtete anschließend über die Bundesstraße 96a in ein kleines Waldstück. Das rollende Auto stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen, wobei beide beschädigt wurden. Polizeikräfte nahmen den Mann kurze Zeit später in dem Waldstück fest. Während der Sachverhaltsklärung meldete sich die Eigentümerin des Wagens, mit dem der 21-Jährige unterwegs gewesen war, und gab an, dass ihr Auto gegen 0.30 Uhr in der Singerstraße in Friedrichshain entwendet worden sei. Der 21-Jährige wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert, welches nun die weiteren Ermittlungen übernimmt.