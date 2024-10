Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl wegen BtM-Handels-Verdacht vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2158

Ein inzwischen 39 Jahre alter Mann wurde heute durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Berlin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in seiner Wohnung in Friedenau festgenommen. Die Durchsuchung der Wohnung führte zur Beschlagnahme von Bargeld und Drogen.

Durch Auswertung von Daten des kryptierten Messenger-Dienstes „EncroChat“ ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte zwischen März und Juni 2020 bereits mit Betäubungsmitteln gehandelt haben könnte. Insgesamt 17 An- und Verkaufshandlungen von vier Kilogramm CrystalMeth, 20.000 Ecstasy-Tabletten, 40 Kilogramm Speed und etwa 116 Kilogramm Kokain sollen sich aus dem Chatverkehr allein in diesem Zeitraum ergeben. Diese sind auch Gegenstand des Haftbefehls, der heute vollstreckt, verkündet und in Vollzug gesetzt wurde. Aus diesen Taten soll der Beschuldigte rund drei Millionen Euro erzielt haben, so dass heute auch ein entsprechender Arrestbeschluss vollstreckt wurde.

Im Rahmen der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen konnten tatsächlich auch etwa eine Million Euro in bar, Kokain, MDMA, eine scharfe Schusswaffe sowie etwa 15 Umzugskartons mit Cannabisprodukten beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Datenträger und die Untersuchung der Betäubungsmittel, dauern an.