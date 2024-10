Rassistisch beleidigt und angegriffen

Nr. 2065

Am heutigen Morgen kam es in Schöneberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 7.35 Uhr gerieten ein 30-Jähriger und ein 27-Jähriger auf dem U-Bahnhof Yorckstraße miteinander in Streit. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung soll der 27-Jährige den 30-Jährigen aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt haben. Ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter konnte die beiden voneinander trennen und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts festhalten. Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden am Ort. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.