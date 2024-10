Versuchter räuberischer Diebstahl endet in Handschellen

Nr. 2052

Der gestrige Abend endete für zwei mutmaßliche Räuber in Weißensee in Handschellen. Gegen 19.10 Uhr sollen ein 16- und ein 18-Jähriger maskiert einen Spätkauf in der Langhansstraße betreten und versucht haben, zwei Getränkeflaschen zu entwenden. Als die 60-jährige Inhaberin des Ladens den Tatversuch bemerkte, betätigte sie einen Alarmknopf. In der Folge soll ein 34-jähriger Zeuge hinzugekommen sein, der die beiden Tatverdächtigen im Eingangsbereich an der Flucht hindern konnte. Hinzualarmierte Einsatzkräfte nahmen das Duo im Anschluss fest. Es wurde für die weiteren erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.