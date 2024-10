Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 2017

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Kreuzberg verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 43-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Yorckstraße kurz vor dem Mehringdamm, als ein Unbekannter auf ihn schoss und er dabei an einem Bein verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Geschehen, zum Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern an und wurden von dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.