Kind bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1994

Gestern Nachmittag wurde ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr eine 54 Jahre alte Frau gegen 17.50 Uhr mit einem VW die Straße Alt-Kaulsdorf in Richtung Alt-Mahlsdorf und fuhr an der Chemnitzer Straße die von rechts kommende 13-Jährige, die plötzlich mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren war, an. In der Folge stürzte das Mädchen auf die Straße und blieb dort verletzt liegen. Nachdem ein zufällig am Unfallort anwesender Arzt die Erste-Hilfe-Maßnahmen übernommen hatte, brachten Rettungskräfte das Mädchen in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-572800 entgegen. Ebenso können Sie Ihre Informationen über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jeder anderen Polizeidienststelle teilen.