Durchsuchungen bei JVA-Beamten wegen Verdachts der Bestechlichkeit

Charlottenburg/Reinickendorf

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1964

Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes durchsuchten heute im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft bei einem 36 Jahre alten Justizvollzugsbeamten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit dessen Wohnung im Westend sowie seinen Arbeitsplatz in der Justizvollzugsanstalt Tegel.

Dieser steht – unter anderem aufgrund der Auswertung eines im Vorjahr bei einem Gefangenen gefundenen Mobiltelefons – im Verdacht, regelmäßig gegen Bezahlung Mobiltelefone und andere Gegenstände in die JVA zu bringen und dort einem Gefangenen zu übergeben, der diese dann an andere Insassen weiterverkauft.

Beschlagnahmt werden konnten Mobiltelefone und andere Datenträger des Beschuldigten. Diese werden nun im Laufe der noch andauernden Ermittlungen ausgewertet, um so unter anderem Erkenntnisse zu Art, Umfang und Inhalt der vermuteten Kommunikation zwischen dem Beschuldigten und dem als Mittelsmann fungierenden Insassen der JVA zu erlangen.