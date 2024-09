Personengruppe fremdenfeindlich beleidigt und Deutschen Gruß gezeigt - Festnahme

Nr. 1910

In Gesundbrunnen nahmen Polizeikräfte gestern Nachmittag einen Mann vorläufig fest. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge betrat der 41-Jährige gegen 17.15 Uhr das Gebäude des Polizeiabschnitts 18 in der Pankstraße, um dort einen Diebstahl anzuzeigen. Da sich im Wartebereich bereits mehrere Menschen befanden, teilten ihm Polizeikräfte mit, dass er etwas Zeit einplanen müsse. Während des Wartens soll der Tatverdächtige dann drei Frauen und zwei Männer fremdenfeindlich beleidigt, „Heil Hitler“ gerufen und den „Deutschen Gruß“ gezeigt haben. Bei der Festnahme des Mannes leistete dieser erheblichen Widerstand. Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Nach Feststellung seiner Personalien durfte der 41-Jährige gehen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Beleidigungen mit fremdenfeindlichem Hintergrund, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.