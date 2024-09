Mehrere Fahrzeuge und eine Schaufensterscheibe beschädigt

Nr. 1893

Einsatzkräfte der Polizei stellten gestern Nachmittag mehrere Sachbeschädigungen in Neukölln fest. Gegen 14.45 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei während der Streifenfahrt neun beschädigte Fahrzeuge auf der Kienitzer Straße sowie eine ebenfalls beschädigte Schaufensterscheibe eines dortigen Spätkaufes. Die Beschädigungen ließen den Schluss zu, dass sie das Resultat einer Schusswaffenverwendung sind. In diesem Zusammenhang führten die Einsatzkräfte Zeugenbefragungen von Anwohnern der Straße durch. Die Befragten gaben an, in den Morgenstunden mehrere Schüsse gehört haben zu wollen. Informationen, ob durch die Schussabgaben Personen verletzt worden sind, sind derzeit nicht bekannt. Anhaltspunkte liegen dazu ebenfalls nicht vor. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).