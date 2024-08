Mann von Unbekannten attackiert

Nr. 1755

Ein Mann machte gestern Nachmittag in Mitte Polizeikräfte auf sich aufmerksam, nachdem er zuvor von Unbekannten angegriffen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief der 36-Jährige gegen 16.50 Uhr in einem Zelt vor einer Kirche in der Karl-Liebknecht-Straße, als er von bis zu drei Männern mit Schlägen und Tritten angegriffen wurde. Nach der Attacke entwendeten die Angreifer die Schuhe des Mannes und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Verletzung am Arm zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.