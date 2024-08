Festnahme nach Schlägerei – zwei Polizisten verletzt

Nr. 1747

Einsatzkräfte in Zivil wurden gestern Abend in Kreuzberg auf eine Schlägerei aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 21.45 Uhr am Mendelsohn-Bartholdy-Park an der Köthener Straße Ecke Hafenplatz zu einer Schlägerei zwischen mindesten zehn Beteiligten gekommen. Die beiden zivilen Polizisten gaben sich als solche zu erkennen und die Beteiligten ließen voneinander ab. Als die beiden Polizisten einen Beteiligten der Schlägerei kontrollierten, schlug dieser unvermittelt auf die Einsatzkräfte ein. Bei seiner anschließenden Festnahme wehrte sich der 23-jährige Tatverdächtige und wurde von den Einsatzkräften zu Boden gebracht. Bei dem Sturz entwich Reizgas aus dem Reizstoffsprühgerät, das einer der Polizisten während der Festnahme in der Hand hielt. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Zeuge und die Polizisten erlitten Reizungen der Augen. Der Tatverdächtige sowie weitere Unbekannte nutzten diesen Moment und schlugen mit Fäusten auf beide Polizisten ein. Zwischenzeitlich hinzugerufene Unterstützungskräfte schritten ein und nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen fest. Die weiteren Beteiligten entfernten sich in unbekannte Richtungen. Ein 41-Jähriger teilte Polizeikräften dann am Ort mit, dass er zuvor bei der Schlägerei, die die Zivilkräfte bemerkt hatten, angegriffen und im Gesicht verletzt worden war. Rettungskräfte versorgten alle Verletzten am Ort. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Tatverdächtige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und in Anschlussgewahrsam genommen. Die beiden verletzten Polizisten traten vom Dienst ab. Die Ermittlungen dauern an.