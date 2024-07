Radfahrerin bei Alleinunfall verletzt

Nr. 1574

Gestern Mittag verletze sich eine Seniorin bei einem Alleinunfall in Friedrichshagen. Die 85-Jährige war gegen 14 Uhr auf dem Fahrrad aus Richtung Fürstenwalder Damm kommend in der Bölschestraße unterwegs. Dabei benutzte sie den Radweg, von dem sie auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Drachholzstraße aus ungeklärter Ursache abkam und stürzte. Dabei erlitt sie Kopfverletzungen. Nachdem zwei Passantinnen und zwei Mitarbeitende einer nahegelegenen Ambulanz die Seniorin am Ort versorgt hatten, brachten alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden in der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.