Brand in Mehrfamilienhaus

Nr. 1452

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mariendorf gerufen. Der 38-jährige Mieter der Brandwohnung in der Markgrafenstraße war nicht vor Ort, deshalb öffneten die Brandbekämpfer der Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam, bevor sie das Feuer löschten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten zwischenzeitlich evakuiert werden, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für den Ausbruch des Brandes klärt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.