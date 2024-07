Mann entwendet Bauchtasche und droht mit Messer

Nr. 1384

In Neukölln wurde ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht, nachdem dieser ihm die Bauchtasche entwendet hatte. Der 42-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf dem Zwischendeck des S-Bahnhofes Hermannstraße unterwegs, als ihn der Tatverdächtige zunächst um Kleingeld gebeten haben soll. Als der 42-Jährige dieser Bitte nachkam, soll ihm der Unbekannte die Bauchtasche mit dem Messer abgeschnitten und sie an sich genommen haben. Dabei soll er den Besitzer mit dem Messer bedroht haben, als dieser seine Tasche zurückerlangen wollte. Es soll zu einem Gerangel gekommen sein, an dem sich auch ein hinzugekommener Begleiter des Haupttatverdächtigen beteiligt haben soll. Der 42-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte mehrere Stufen die Treppe hinab und verletzte sich an der Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte er zunächst ab. Der Tatverdächtige und sein Begleiter flüchteten in unbekannte Richtung. Nach den beiden fahndet nun ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).