Alkoholisierter schlägt Mann krankenhausreif

Nr. 1316

Gestern Vormittag wurde die Polizei nach Gesundbrunnen gerufen. Auf einem Supermarktparkplatz in der Residenzstraße fanden die Einsatzkräfte gegen 10.45 Uhr einen 38-jährigen Mann mit erheblichen Kopfverletzungen vor. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen soll ein 52-jähriger Mann zuvor auf den Verletzten eingeprügelt haben. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von über 2,4 Promille. Der mutmaßliche Schläger wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.