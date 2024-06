Mann nach Wohnungseinbruch festgenommen

Nr. 1306

In Mariendorf wurde heute früh ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gelangte der 28-Jährige gegen 5.40 Uhr über ein Baugerüst und eine offenstehende Balkontür in eine Wohnung in der Strelitzstraße, überrasche dort eine 58-jährige Frau und einen 59-jährigen Mann und bedrohte die beiden mit einem spitzen Gegenstand. Nach einem kurzen Gerangel gelang dem mutmaßlichen Einbrecher die Flucht, dabei ergriff er noch Wertgegenstände aus der Wohnung. Die 58-Jährige und der 59-Jährige blieben unverletzt und alarmierten die Polizei. Unmittelbar nach der Tat fanden sie in ihrem Bett eine fremde Krankenkassenkarte, die der mutmaßliche Einbrecher dort verloren haben musste. Während der Tatortarbeit meldete sich ein vermeintlicher Zeuge bei der Polizei. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass dieser 28-Jährige der Besitzer der gefundenen Krankenkassenkarte ist. Er wurde daraufhin als Tatverdächtiger festgenommen und an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen führt.