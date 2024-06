Fußgänger von Auto angefahren

Nr. 1293

Gestern Vormittag wurde in Plänterwald ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge querte gegen 11.30 Uhr ein 19-jähriger Fußgänger an der Haltestelle Köpenicker Landstraße/Dammweg, unmittelbar vor dem dort haltenden Bus der BVG, die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße. Ein 82-jähriger Autofahrer, der vom Dammweg kommend auf die Köpenicker Landstraße einbog, soll den jungen Mann dabei angefahren haben. Der 19-Jährige erlitt durch die Kollision eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.